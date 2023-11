Pixel 8, sarà questa una delle funzioni esclusive in arrivo a dicembre?

Dopo aver scoperto tutte le novità dell'aggiornamento di novembre 2023 per Pixel 8, Google ha anche distribuito Android 14 QPR2 Beta 1, che ci consente di sbirciare tra gli ingranaggi del Feature Drop di dicembre.

Tra le novità più interessanti, ci sarebbe quella che per il momento viene chiamata Private Space, nient'altro che una versione ancora più sicura delle cartelle segrete che diversi produttori hanno già avuto modo di proporre nel tempo. Quella di Mountain View prevede la creazione di un profilo personale e di un sistema di blocco; dopodiché, sarà possibile scegliere app e contenuti da tenere al sicuro e lontano da occhi indiscreti.

Non è ancora certo che il suo rilascio avverrà durante l'aggiornamento di dicembre, ma ci sono ottime probabilità che il Feature Drop sarà lo scenario perfetto per introdurre questa nuova funzionalità esclusiva per Pixel. Come da tradizione, anche Private Space è ancora privo di supporto back-end sull'anteprima offerta a chi ha installato la versione QPR Beta 1 di Android 14: il funzionamento dell'app sarà garantito solo una volta rilasciata pubblicamente.

L'appuntamento con il Feature Drop dovrebbe essere per il primo lunedì di dicembre, quindi il 4 del prossimo mese, ma questa data è del tutto ipotetica e basata su una tradizione ormai rotta da Google nel corso di quest'ultimo anno.

Qualora ve le foste perse, ecco invece alcune funzionalità interessanti già disponibili su Android 14.