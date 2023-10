Pixel 8, non solo software: 7 anni anche per i pezzi di ricambio

Una delle più interessanti novità emerse nel corso del lancio dei nuovi Google Pixel 8 riguarda senza dubbio il supporto software esteso a ben 7 anni da parte della compagnia di Mountain View per i suoi utenti; tuttavia, ci sarebbe anche un'altra sorpresa.

Se da un lato, dopo anni e anni di studio e sperimentazione, non stupisce affatto che la riparabilità di Pixel 8 sia molto elevata, è decisamente meno scontato scoprire che anche il supporto hardware sarà comunque esteso per la medesima durata di quello rivolto al software.

Questo significa che, oltre a vantare un'ottima riparabilità anche da parte degli utenti, in caso di problemi ci saranno ben 7 anni a partire dal lancio in cui Google si assicurerà di rendere sempre disponibili e reperibili le parti di ricambio originali.

Una notizia ottima, sottolineata ai microfoni di Android Authority direttamente da Soniya Jobanputra, Dirigente di Google: "Le componenti saranno disponibili per sette anni. Questo è parte del nostro impegno nell'obiettivo dei sette anni, abbiamo la necessità di rendere le nostre parti di ricambio disponibili per consentirti di mantenere il dispositivo in funzione per tutto quel tempo".

Oltre a ciò, i nuovi device di Google vantano la presenza di un processore rinnovato nella sua essenza. Ecco tutte le novità del chip Tensor G3 e della sua IA.