Pixel 8 e Pixel 8 Pro come iPhone 14 Pro e Pro Max: gli ultimi rumor sui display

In un nuovo rapporto pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter, Ross Young di Display Supply Chain Consultants sostiene che Google avrebbe intenzione di ridurre le dimensioni del display di Pixel 8 in arrivo entro la fine dell’anno allo scopo di marcare la differenza con il Pro.

L’analista afferma che il display di Pixel 8 misurerà 6,16 pollici e sarà leggermente più piccolo rispetto ai 6,32 pollici del Pixel 7. Discorso diverso per il Pixel 8 Pro, le cui dimensioni del pannello rimarranno invariate rispetto al Pixel 7 Pro e misureranno 6,7 pollici.

Entrambi i display dovrebbero essere prodotti da Samsung, ma in termini di qualità dovrebbero essere inferiori rispetto a quelli scelti da Apple per iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. In questo modo Google potrebbe anche contenere i costi e quindi evitare un possibile aumento.

Al di la della necessità di differenziare i due dispositivi, Google avrebbe preso questa decisione per allinearsi ad iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max, oltre che per ragioni di ergonomia: la speranza è che i clienti con le mani più piccole apprezzino questo cambiamento.

La riduzione delle dimensioni però comporterà anche l’utilizzo di una batteria più piccola, secondo i rumor.

Confermata anche l’integrazione del chip Tensor G3 su Google Pixel 8 che dovrebbe essere identico all’Exynos 2300.