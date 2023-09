Pixel 8 e Pixel 8 Pro, spuntano i colori: Google cambia tutto

Se già il primo teaser di Pixel 8 e Pixel 8 Pro ci aveva dato un assaggio dei colori della nuova generazione di smartphone di Mountain View, a distanza di ormai pochissimi giorni dalla presentazione in rete sono apparse quelle che dovrebbero essere tutte le opzioni disponibili una volta sul mercato.

I nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro andranno a evolversi in maniera ancora più "iterativa" rispetto al balzo di design osservato tra Pixel 6 e Pixel 7, con chiara ispirazione rispetto a questi ultimi, sia a livello di linee che di approccio ai colori, ma gli outsider di quest'anno saranno ancora più sgargianti. Il frame resta metallico, così come il camera bump, con richiami di colore al resto della scocca. I Pixel 8 "base" potranno contare su tre colorazioni. In pensione il classico Bianco con frame in alluminio, quest'anno verrà accolto un Grigio più scuro, molto simile a quello di Pixel 7a. Al suo fianco, il brillante Rosa Peonia con frame in un delicato rose gold e un Obsidian con un serio look total black.

Quanto ai Pixel 8 Pro, anche in questo caso perdiamo il bianco così come il grigio-verde dello scorso anno. Al loro posto, oltre all'apprezzato Obsidian, troviamo l'azzurro della colorazione Sky Blue e un elegante Porcelain con vetro color crema. Tutto pronto, dunque: l'evento Made By Google ha già una data e l'evento si terrà il giorno 4 ottobre 2023. Molto probabilmente sarà questo il palcoscenico ideale per la presentazione dei nuovi device.