Pixel 8 e Pixel 8 Pro, la vera 'rivoluzione' sarà nella fotocamera

Mentre in rete si rincorrono le speculazioni, tra pessimismo cosmico e cauto cauto ottimismo sul chip Tensor G3 che andrà ad animare le performance della nuova generazione di flagship Google Pixel 8, in rete si inizia a delineare un quadro più completo dei due device.

Stavolta, in particolare, al centro delle attenzioni è finito il comparto fotografico di Pixel 8 e Pixel 8 Pro, serie di dispositivi che punterà, a quanto pare, a migliorare ancora di più le già ottime performance dei loro predecessori, caratterizzati da una qualità fotografica senza pari per la fascia di prezzo.

L'ottava generazione dovrebbe cambiare tutto, a partire dal modulo principale, per il quale Google avrebbe deciso di optare per il sensore ISOCELL GN2, più grande del GN1 utilizzato nei Pixel 7 e migliorativo sotto più fronti. Per cominciare, di tratta di un sensore da 1/1.12" con risoluzione 50 MP e pixel da 1.4 micron, binnati poi a 2.8 micron con risoluzione finale di 12.5 MP.

Con queste specifiche, potrà catturare il 35% di luce in più, oltre a risultare relativamente più rapido nel punta e scatta e preciso nel catturare soggetti in movimento, con una cospicua riduzione delle sfocature. Quanto ai video, c'è il pieno supporto a registrazioni in 8K/30, ma questi dovranno a loro volta essere supportati anche dal software, cosa che non può essere garantita soprattutto in virtù della user experience che Google notoriamente cerca di garantire (peggiore stabilizzazione e surriscaldamento potrebbero portare BigG a escludere questa possibilità anche con i Pixel 8).

Come già vociferato nei primissimi rumor sulla camera dei Pixel 8 del 2022, poi, il sensore principale della nuova generazione dovrebbe supportare il cosiddetto Staggered HDR, per scatti effettuati "a strati" per consentire scatti più rapidi e precisi in questa modalità.

Secondo alcune speculazioni, il modello Pro dovrebbe finalmente cambiare anche il sensore ultrawide in favore del più recente IMX787 di Sony, mentre il Pixel 8 dovrebbe rimanere sull'IMX386.

Confermato, infine, il sensore Tele GM5, che aveva già convinto la scorsa generazione. Feature che, anche quest'anno, mancherà al piccolo della casa.

Dovrebbe migliorare anche il tempo di volo, con un sensore ToF 8x8 VL53L8 sul modello Pro, che completa il blocco posteriore con un sensore a infrarossi per la temperatura, una delle feature che più hanno incuriosito il pubblico negli ultimi mesi.