Pixel 8 pro a bombissima: e prezzo minimo storico con coupon, affrettatevi!

Google Pixel 8 Pro è uno smartphone molto ambito, con sistema operativo Android sbloccato una batteria che punta alle 24 ore di autonomia e quel favoloso display Super Actua che fa gola a molti. E' in super offerta con il coupon, il link per guardare l'offerta, subito qui sotto!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Pixel 8 pro è uno smarphone progettato da Google, che per altro, idea e produce il sistema operativo Android.Questo significa che il Pixel 8 Pro riceverà prima di ogni altro telefono gli aggiornamenti, cosa non scontata nel mondo degli smartphone Android.

Tra i punti di forza di questo smartphone c'è il comporto fotografico, la cui componente software è spinta dalla potenza del processore custom Google Tensor G3, pensato, proprio per grazie l'Intelligenza Artificiale di Google e migliorare foto e video come pochi altri device. Dal punto di vista hardware la Fotocamera anteriore ha un sensore da 10,5 MP, ed un Obiettivo grandangolare posteriore da 50 MP con zoom ottico da ben 5x.

Il display è grande: 6,7", la frequenza di aggiornamento è adattiva, per garantire un buon risparmio energetico ma anche la massima fluidità quando necessario, e passa da 1 a120 Hz in modo intelligente. Il telefono è eccellente, l'offerta con coupon è allettante: questo modello base è da 128GB di spazio.

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l'accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!