Pixel 8 Pro, qualcosa si muove: Fitbit inizia a misurare la temperatura

Il gigantesco update di fine anno per Pixel 8, a quanto pare, non sarà l'unica sorpresa che Google ha in serbo per i suoi fan: stavolta, però, parliamo di Pixel 8 Pro e del suo misterioso sensore di temperatura.

Se già in molti avevano messo da parte le speranze di poterlo utilizzare sul serio, al netto delle già innumerevoli funzioni del sensore di temperatura di Pixel 8 Pro, un nuovo aggiornamento all'app Fitbit (build 4.06.7) sembra aver riacceso le speranze dei più attenti alla salute.

Secondo quanto segnalato da 9to5Google, infatti, l'APK in questione consentirebbe di misurare la temperatura corporea e di creare una vera e propria cronologia del proprio stato di salute utilizzando anche questo elemento. In particolare, una nuova scheda dell'applicazione chiederebbe ora di "scegliere se permettere a Fitbit di salvare e conservare i dati relativi alla temperatura corporea nel tuo profilo Fitbit. Una volta premuto Salva, il termometro del tuo telefono inizierà a condividere i dati con Fitbit, inclusi questo e i prossimi risultati, a meno che tu non decida di fermare la condivisione".

Insomma, una nuova feature in corso d'opera, probabilmente in attesa di un'eventuale approvazione da parte dell'FDA. Ricordiamo, infatti, che Google ha più volte proposto il suo sensore di temperatura come utile solo per scopo ricreativo e per misurare la temperatura degli oggetti, ma probabilmente solo fino alla definitiva approvazione da parte dell'ente americano per la tutela della Salute.