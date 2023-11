Pixel 8 Pro, lo schermo mostra l'alone dei chip. Google sicura: 'non è un problema'

L'aggiornamento di novembre di Google Pixel 8 ha risolto una pletora di bug e vulnerabilità software dei nuovi smartphone di Big G. Intanto, però, sono emerse delle segnalazioni di un problema piuttosto bizzarro: sullo schermo di Pixel 8 Pro, infatti, comparirebbero le "impronte" dei chip interni dello smartphone.

Come spiega GizmoChina, che riporta una serie di segnalazioni pubblicate sulle pagine del supporto di Google, alcuni Pixel 8 Pro presenterebbero degli strani "bozzi" sullo schermo, ovvero dei microscopici sollevamenti di quest'ultimo, pressoché impossibili da identificare al tatto ma comunque visibili. La forma di questi "bozzi" ha spinto i fan a speculare che si tratti di protrusioni delle componenti che si trovano al di sotto della scocca dello smartphone, ovvero dei chip della scheda logica del device.

Sembra che i chip, dopo un utilizzo prolungato dello smartphone, finiscano per premere contro la parte inferiore del pannello OLED dello schermo di Pixel 8 Pro, che è morbida. Come abbiamo già spiegato, il problema non è riscontrabile al tatto, ma solo alla vista e solo con una buona illuminazione dello schermo, che a sua volta deve essere spento. Parimenti, il problemi non sembra coinvolgere la qualità generale dello schermo e non causa malfunzionamenti al device.

Le segnalazioni, comunque, hanno portato Google a rassicurare i suoi clienti, spiegando che "alcuni utenti potrebbero vedere le ombre di alcune componenti del device [Google Pixel 8 Pro] che sembrano dei piccoli bozzi. Tuttavia, questi artefatti non condizionano né la durabilità né le performance del device". La compagnia ha anche aggiunto che la colpa del problema potrebbe dipendere da una superficie di base non sufficientemente liscia, perché costellata da chip e altre componenti.

Non è chiaro se Google rimpiazzerà i Pixel 8 Pro considerati "problematici" dagli utenti. D'altro canto, trattandosi di un problema hardware, non è affatto detto che i nuovi Pixel 8 Pro non ne soffrano a loro volta.