Pixel 8 sarà un vero e proprio desktop replacement: Google al lavoro sulla nuova funzione

Dopo aver visto le specifiche del display dei Google Pixel 8 e 8 Pro, si svela oggi un'altra importante feature della nuova serie di smartphone di Big G in uscita nel mese di ottobre. Stando ad un insider di Google, infatti, Pixel 8 e 8 Pro supporteranno degli schermi esterni collegati mediante cavo USB-C.

La notizia arriva da Android Authority, che spiega che l'informazione proviene direttamente da una fonte interna a Google. I due flagship di nuova generazione di Big G, dunque, supporteranno degli schermi esterni collegati via USB-C, con una feature che potrebbe permettere la duplicazione cablata dello schermo dello smartphone su monitor secondari, TV e altri display.

In termini tecnici, la serie Pixel 8 sarà compatibile con la Alternate Mode delle porte USB DisplayPort, che permette ai device compatibili di connettersi a schermi esterni tramite USB-C, grazie all'elevato numero di pin del connettore USB-C e alla capacità dei loro cavi di trasmettere una quantità elevata di dati.

Stando a quanto riportato tempo fa dal leaker Mishaal Rahman, il codice delle ultime versioni beta di Android 14 comprende effettivamente il supporto per la Alternate Mode delle porte USB-C, che potrebbe essere introdotto via software proprio in tempo per il lancio di Google Pixel 8. Così facendo, Google si metterebbe in pari con la feature DeX di Samsung, che permette di trasformare lo smartphone in un desktop replacement con un caso USB-C o un adattatore da USB-C a HDMI.

Sfortunatamente, per il momento non ci è dato sapere se la funzione farà di Google Pixel 8 un vero e proprio sostituto del PC o se si limiterà a permettere la duplicazione dello schermo di alcune app Android, che potrebbe tornare utile solo in casi limitati quali gli slideshow di fotografie e video o la visione di contenuti in streaming.