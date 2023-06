Pixel 8, il vero game changer sarà il chip Google Tensor 3

Se il lancio non troppo a sorpresa di Google Pixel Fold è stato un successo, contando già i primi sold-out, lo "zoccolo duro" degli affezionati di Mountain View attendono ancora di scoprire tutte le novità della prossima, vera generazione.

Parliamo quindi della famiglia Pixel 8, che dovrebbe arrivare a un anno di distanza dal lancio dei Pixel 7, ma novità in merito sono attese già nei prossimi mesi, proprio come da tradizione.

A bordo degli smartphone di nuova generazione dovrebbe esserci il vociferato processore "autoprodotto" - sebbene sempre in outsourcing - Google Tensor 3, chip che dovrebbe puntare a sfidare a viso aperto l'ottimo Snapdragon 8 Gen 2, ma che non dovrebbe puntare alla terza generazione di Qualcomm, per ragioni puramente tecniche.

Il SoC Tensor 3, infatti, dovrebbe avvalersi dei core current gen, tra cui l'ottimo Cortex X3. Lo Snapdragon 8 Gen 3, tuttavia, come ricordano giustamente i ragazzi di Phone Arena potrà avvalersi dei core più recenti, tra tutti il Cortex X4, con prestazioni migliorate del 15% e una maggiore efficienza energetica (-40%) gen over gen.

A bordo una configurazione a 9 core, con X3 più due cluster da 4 Core Cortex A715 e 4 Core Cortex A510, oltre al supporto alle memorie UFS 4.0

A ogni modo, non dovrebbero mancare delle novità, tra cui nuova linfa per il gaming grazie alla GPU Mali G715, la prima grafica Qualcomm con supporto hardware al Ray Tracing.