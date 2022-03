Pixel art in casa? Cornice portafoto digitale in sconto del 32% su Amazon

Non sono attive solamente offerte su prodotti Apple su Amazon. Il noto portale e-commerce offre infatti un'ampia scelta. Tra le varie promozioni disponibili, risulta interessante approfondire quella relativa a una cornice portafoto digitale per la pixel art.

In particolare, Divoom Pixoo viene ora proposta a un costo pari a 54,39 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere sulla versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, generalmente il prezzo a cui verrebbe venduto il prodotto sarebbe di 79,99 euro. Questo significa che c'è un possibile risparmio del 32%, ovvero lo sconto è pari a 25,60 euro. In ogni caso, si tratta di un'offerta lampo, dunque quest'ultima rimarrà attiva per relativamente poco tempo in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Per il resto, la cornice portafoto digitale può essere controllata mediante un'apposita applicazione per dispositivi mobili (la connessione passa per il Bluetooth). Quest'ultima, permette, ad esempio, di disegnare in tempo reale ciò che viene riprodotto su Divoom Pixoo. Il prodotto può inoltre essere configurato per fare da orologio ed è possibile posizionare la cornice sul muro.

Insomma, se vi fa piacere avere un po' di pixel art nella vostra stanza da gaming o in una qualsivoglia parte dell'abitazione, potrebbe interessarvi approfondire quanto proposto da Amazon Italia nell'ambito dell'offerta lampo.