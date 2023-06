Pixel Fold arriva ai primi utenti: 'ecco perché è migliore di Galaxy Z Fold'

Il lancio di Pixel Fold sembra essere stato l'ennesimo successo per Google, che avrebbe già iniziato a spedire i primi esemplari in giro per il mondo. In particolare, un fortunato utente inglese avrebbe ricevuto il suo foldable anzitempo.

A mostrarlo è stato lo stesso utente in prima persona in un thread su Reddit, mostrando anche le prime foto del suo unboxing e decantandone alcune qualità.

Una feature, in particolare, avrebbe colpito l'utente, che si è sentito di premiare Google rispetto al design di Samsung e dei suoi pieghevoli per via della totale assenza di spazio a smartphone chiuso, che nei dispositivi del colosso sudcoreano tendono a fargli raccogliere polvere e pelucchi anche se protetto. Al contrario, Pixel Fold offre un'esperienza molto simile a quella che abbiamo osservato anche nella recensione di Oppo Find N2 Flip, il piccolo pieghevole asiatico che sfoggia un design diverso da quello di Google ma simile del risultato.

Tornando al pieghevole di Google, secondo le prime impressioni dell'utente la piega sarebbe visibile né più né meno rispetto a quanto proposto da Samsung con la serie Galaxy Z Fold. Buone, invece, le performance del chip Google Tensor G2.

Vi lasciamo alle foto dello splendido esemplare acquistato da dawsintron, condivise dall'utente nel subreddit dedicato a Pixel Fold.