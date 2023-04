Pixel Fold avvistato in un nuovo video: sembra l'OPPO Find N2 Fold

Dopo l'ultima serie di leak su Pixel Fold ha delineato un quadro complessivamente molto interessante sul primo pieghevole di Mountain View, il cui reveal ufficiale potrebbe avvenire tra pochissimo tempo.

Oltre al prezzo, alle specifiche hardware e alla robustezza della cerniera, aspetti che in linea teorica dovrebbero porlo sul podio dei dispositivi pieghevoli premium, oggi abbiamo finalmente modo di dargli un'occhiata più nel concreto.

In queste ore, infatti, su Twitter è apparso un brevissimo video in cui Pixel Fold viene non solo inquadrato ma anche aperto e chiuso: si tratta probabilmente della documentazione più concreta mai ottenuta finora su questo device e ci fornisce una chiara idea anche della direzione che Google ha intenzione di intraprendere con gli smartphone pieghevoli.

Ai più attenti non sarà sfuggita la forte somiglianza con OPPO Find N2 Fold, dispositivo pieghevole purtroppo mai arrivato in Italia ma che ha destato scalpore per qualità e dimensioni.

Interessanti anche i bordi curvi del display interno, in continuità con gli altri device della famiglia Pixel, mentre la piega sembra piuttosto visibile, nonostante probabilmente si tratti di un early production sample.

Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale, poiché l'attesa potrebbe davvero essere agli sgoccioli.

Nel frattempo, ricordiamo che in rete è apparsa anche una valanga di leak su Pixel Tab, il primo tablet di Google.