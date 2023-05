Dopo Pixel Fold, Google pensa a uno smartphone a conchiglia: Pixel Flip in arrivo?

La presentazione ufficiale di Google Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole del colosso di Mountain View, risale al 10 maggio, e arriva dopo un travagliato ciclo di sviluppo pluriennale. Secondo alcuni, però, ora che ha archiviato il lancio dello smartphone "a portafoglio", Google potrebbe essere al lavoro su un device clamshell.

GizmoChina, infatti, riporta che Google avrebbe prennunciato un "Google Pixel Flip" durante l'I/O dello scorso giugno. Il device andrebbe a completare la proposta smartphone di Big G, offrendo un'alternativa pieghevole, compatta e, soprattutto, a basso prezzo capace di affiancarsi all'ingombrante e costoso Pixel Fold, ma anche a device come Google Pixel 7a, Pixel e 7 Pro (se volete saperne di più, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Google Pixel 7a).

Secondo GizmoChina, Google avrebbe dei vantaggi importantissimi nella produzione di un Pixel Flip a confronto con quanto avvenuto negli scorsi anni per il difficile sviluppo di Pixel Fold. Per esempio, l'azienda potrebbe riutilizzare il meccanismo della cerniera di Pixel Fold, disegnato internamente e pensato per rendere lo smartphone leggero e resistente, riducendo anche la piegatura centrale dello schermo interno.

Al contempo, ammesso che Pixel Flip sia in arrivo il prossimo anno, il clamshell potrebbe riutilizzare il chip Tensor G3 già pensato per la linea Pixel 8. È vero, il Tensor G3 non sarà un SoC top di gamma, dal momento che non avrà i Core Arm più recenti, ma ora che è già stato sviluppato la sua implementazione su uno smartphone in più non dovrebbe creare problemi agli ingegneri di Big G.

Ciò che è più importante, però, è che George Hwang, Product Manager della linea Pixel, ha spiegato durante un'intervista rilasciata nel corso del Google I/O di essere "molto interessato" agli smartphone a conchiglia. Nello specifico, l'executive ha spiegato che "stiamo sempre alla ricerca di nuovi tipi di device, di diversi tipi di tecnologie, e ciò è davvero interessante. Stiamo certamente guardando agli smartphone a conchiglia".