Ecco Pixel Fold: il pieghevole di Google si mostra nei render definitivi

Se le aspettative sulle vendite di Pixel 7a sono elevate ancor prima del suo reveal ufficiale, l'ultimo tassello della famiglia Pixel 7 non sarà l'unica sorpresa di questo 2023, in virtù dell'ormai quasi certo arrivo sul mercato del primo foldable dell'azienda.

I tempi sono ormai maturi per questa mossa di mercato e in effetti negli ultimi mesi tra rumor, foto e video, si può dire che è rimasto ben poco da scoprire sulle sue caratteristiche e sul design del pieghevole.

Tuttavia, proprio quest'ultimo elemento è stato soggetto a modifiche a più riprese, dai concept iniziali che puntavano a un codice estetico molto più vicino, anche nei colori, alla famiglia Pixel 6. Grazie al solito Evan Bass, abbiamo finalmente l'opportunità di apprezzare nella sua interezza quello che dovrebbe essere il design definitivo di Pixel Fold, grazie a dei render più che espliciti e che, a quanto pare, proverrebbero da materiale ufficiale. Per questo motivo, potrebbe trattarsi di uno dei leak più importanti sul device sin dall'inizio delle sue indiscrezioni.

Le immagini mostrano chiaramente il pieghevole di Google aperto e chiuso, consentendo di osservare il particolare formato del display esterno di Pixel Fold che ricorda Oppo Find N2 Fold. La backcover, invece, mima in maniera piuttosto evidente il resto della famiglia con qualche variazione. Il blocco fotocamere, infatti, è a isola invece che a fascia, ma conserva la caratteristica di estendersi in orizzontale e di ospitare i sensori principali "a pillola", con un terzo sensore sulla destra, probabilmente periscope come sul Pixel 7 Pro.