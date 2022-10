Pixel Fold, ancora tutto tace: arriverà davvero a inizio 2023?

Secondo diversi leaker, Google Pixel Fold sarebbe stato presentato a sorpresa durante l'evento Google del mese di ottobre, insieme a Pixel Tablet. Benché Google si sia sbottonata sul suo tablet, nulla è stato detto riguardo allo smartphone pieghevole, lasciando i fan nell'appresione: che Pixel Notepad (o Fold) sia stato cancellato?

In effetti, nelle ultime si è molto parlato di una cancellazione o di un ritardo per Pixel Fold: Google ha recentemente sviluppato una certa abitudine per la presentazione dei suoi dispositivi con largo anticipo, come è successo con l'annuncio di Pixel 7 e Pixel Watch durante il Google I/O di maggio, a ben cinque mesi dalla loro uscita sul mercato.

Considerato che Pixel Fold dovrebbe uscire a marzo 2023, dunque tra cinque mesi o poco meno, erano in molti ad aspettarsi che Big G rivelasse lo smartphone all'evento di annuncio di Pixel 7, o che almeno pubblicasse un teaser del device. Sfortunatamente, nulla di ciò si è verificato. Tuttavia, alcuni esperti sono ancora convinti che il foldable di Google uscirà "per tempo" entro inizio 2023.

Nello specifico, l'analista Ross Young, esperto di schermi e display e fondatore di Display Supply Chain Consultants (DSCC), ha spiegato che Pixel Foldable sarà lanciato nel Q1 2023, ovvero tra gennaio e marzo 2023. Ciò sembra dunque confermare l'uscita del dispositivo nel mese di marzo, lasciandoci però il dubbio relativo a quando il pieghevole verrà effettivamente presentato al pubblico.

Sicuramente, Google non replicherà la stessa strategia di annuncio usata per Pixel 7 e Pixel Watch, perché ormai sarebbe già fuori tempo massimo. È possibile invece che la compagnia scelga una campagna promozionale "alla Apple", con un annuncio-lampo del device a poche settimane dall'uscita: resta però da capire, in questo caso, se tale approccio sarà capace di garantire allo smartphone un buon successo di pubblico, che potrebbe avere poco tempo per "abituarsi" alla novità.