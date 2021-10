Pixel Stand: un leak mostra lo stand fast-charging per Pixel 6 e 6 Pro

Google Pixel 6 e 6 Pro saranno lanciati il 19 ottobre, ma non si tratterà degli unici dispositivi ad essere messi sul mercato in quella data. Accanto ad essi, infatti, Google ha confermato la commercializzazione della nuova stazione di ricarica Pixel Stand, che per ora non si è ancora mostrata con video o immagini ufficiali.

Alcuni leak hanno però pubblicato online i render e la scheda tecnica di Pixel Stand, che sembra essere piuttosto diversa dal dispositivo di ricarica utilizzato dagli scorsi smartphone della serie Pixel. In particolare, il device sembra avere dimensioni maggiori rispetto al passato, probabilmente perché esso conterrà anche un dissipatore per evitare il surriscaldamento quando si utilizza la tecnologia fast charging.

Inoltre, Pixel Stand potrà ricaricare due device insieme, e non più solo uno: in caso si utilizzi lo stand per caricare un Pixel 6 la velocità di ricarica arriva a 23 W, mentre per i device indossabili essa si ferma a 15 W. Per le Pixel Buds, invece, la ricarica wireless tocca i 3 W di velocità.

Il materiale di cui è fatto lo stand è per la maggior parte plastica, il 54% della quale proviene però dal riciclo di altri oggetti. Pixel Stand sarà disponibile nelle due colorazioni Rock Candy e Fog, e presenterà delle integrazioni software con Pixel 6 e Pixel 6 Pro, che permetteranno di usare il dispositivo come sveglia, come Google Assistant o come Photo Frame.



Il dispositivo sarà disponibile negli Stati Uniti al prezzo di 79 Dollari, mentre non abbiamo ancora notizie sulla sua commercializzazione europea. Se siete intenzionati ad acquistare Pixel Stand, probabilmente avete già in mente l'acquisto di un nuovo dispositivo Google: a tal proposito, sono di recente trapelati online i prezzi di mercato di Pixel 6 e Pixel 6 Pro.