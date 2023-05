Pixel Tablet: leakato il prezzo europeo, ma potrebbe non piacervi

Dopo che Google Pixel Tablet è comparso su Amazon, il tablet di Big G non sembra più avere alcun segreto: la sua pagina sul sito web dell'ecommerce di Seattle, infatti, ne ha anticipato design, scheda tecnica e prezzo. Proprio quest'ultimo, però, è stato oggi confermato da un nuovo leak su Pixel Tablet proveniente da una fonte molto affidabile.

Il leaker Bilibili_Kun, infatti, ha spiegato su Twitter che Pixel Tablet costerà 679,99 Euro nella variante da 128 GB, mentre la versione dello stesso device da 256 GB avrà un prezzo pari a 799,99 Euro. Non solo: il dispositivo sarà lanciato nella doppia colorazione Porcelain (Porcellana, un bianco caldo) e Hazel (nocciola, tendente al beige) nella variante da 128 GB, mentre quella da 256 GB sarà disponibile nella sola colorazione Porcelain.

Il prezzo di Google Pixel Tablet potrebbe non convincere tutti gli utenti, rivelandosi molto più alto di quello di diversi iPad, soprattutto nella fascia entry-level, e di alcuni dei principali competitor, come alcuni Galaxy Tab di Samsung e il recentissimo OnePlus Pad, che sul mercato europeo costa solo 499 Euro. Tuttavia, Pixel Tablet arriva con una docking station di ricarica dotata di speaker, che dovrebbero anche renderlo perfetto come smart screen per la casa.

Bilibili_Kun, inoltre, aggiunge che i prezzi del dispositivo dovrebbero essere validi solo per il mercato francese, anche se è improbabile che il tablet si attesti su delle cifre molto maggiori (o minori) in Italia. Se vorrete acquistare separatamente un secondo dock di ricarica per il tablet, invece, dovrete pagare altri 149 Euro.

Infine, nelle ultime ore prima dell'inizio del Google I/O del 2023, il leaker Evan Blass ha riportato il nome completo del successore di Pixel Watch, che si chiamerà semplicemente "Pixel Watch 2". La notizia non coglie di sorpresa alcun fan, ma sembra confermare che lo smartwatch verrà effettivamente presentato nella cornice del Google I/O, magari in vista di un lancio nel corso dell'autunno.