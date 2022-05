Pixel Tablet, nuove informazioni in rete: Google sta lavorando allo stilo

Google ha svelato Pixel tablet a metà maggio, durante il suo keynote del Google I/O di quest'anno. Fin da subito, il dispositivo ha diviso gli appassionati, ma molte delle sue specifiche restano ancora sconosciute. Fortunatamente, un report delle ultime ore fa luce su alcune delle caratteristiche di Pixel Tablet.

Stando a quanto riporta NuGiz, Google Pixel Tablet sarebbe stato avvistato sul sito web della certificazione USI, o Universal Stylus Initiative, che si occupa di verificare il supporto dei tablet per stilo e penne digitali. La presenza di Pixel Tablet sul database USI, in altre parole, conferma che il device sarà compatibile con lo stilo.

Resta però da capire se quest'ultimo sarà direttamente integrato in Pixel Tablet, un po' come la S Pen di Samsung Galaxy S22, o se andrà comprato a parte. Per la verità, il listing sul database dell'USI non spiega nemmeno se Google abbia pensato ad un pennino proprietario o se invece il tablet sarà semplicemente compatibile con ogni stilo generico in commercio.

La stessa Google è entrata nell'USI nel 2018, ma non esiste al momento alcun dispositivo dell'azienda insignito del "seal of approval" della Universal Stylus Initiative. In tal senso, in effetti, Pixel Tablet potrebbe essere il primo device di Mountain View ad ottenere tale riconoscimento, nonché il primo tablet Android a passare per l'approvazione dell'USI.

Un'altra interessante informazione emersa dal database è poi che l'USI conferma l'NFC come strumento di ricarica per lo stilo, che dunque potrà essere caricato via wireless semplicemente "attaccandosi" dietro al tablet o in un alloggiamento presente nella scocca. Intanto, comunque, pare che il design di Pixel Tablet abbia raccolto pochi consensi tra i fan, che sembrano considerarlo piuttosto datato.