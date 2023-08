Pixel Watch 2 sarà irriconoscibile, tra autonomia e feature esclusive

Se non vi sono bastate le watchface leakate di Pixel Watch 2, ecco qualche novità sul fronte tecnico per quanto riguarda la seconda generazione del wearable di "riferimento" dell'azienda di Mountain View.

Nuovi rumor, infatti, puntano su diverse novità tecniche a lungo attese, soprattutto per via di un hardware controverso e in parte anche datato nel primo modello.

A segnalare le novità è stata la sempre puntuale Kamila Wojciechowska di Android Authority. Secondo i rumor, Google Pixel Watch 2 dovrebbe offrire un'autonomia di gran lunga migliore rispetto al suo predecessore, superando la barriera del singolo giorno di utilizzo grazie al nuovo chip a 4 nanometri Qualcomm Snapdragon W5 Plus, più potente ed efficiente rispetto a quanto visto finora.

In tandem, l'autonomia dovrebbe migliorare anche grazie a una batteria più capiente (seppur di poco). Si dovrebbe passare dai "vecchi" 294 mAh ai 306 mAh del dispositivo aggiornato.

Un'altra interessante caratteristica di Google Pixel Watch 2 dovrebbe essere il supporto UWB (Ultra Wide-band) per il tracking del dispositivo ad alta precisione, come accade per Apple AirTag e per i wearable di Cupertino. Del resto, su questo fronte, procedono a spron battuto i lavori per il rinnovamento di Trova il mio dispositivo per Android, con la nuova app che promette di migliorare enormemente la localizzazione dei dispositivi anche da spenti.