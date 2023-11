Pixel Watch 2 non si ricarica? Crescono le segnalazioni, Google pensa a un fix

Se avete letto la nostra recensione di Google Pixel Watch 2, saprete certamente che lo smartwatch di Big G ci ha pienamente convinti. Tuttavia, il dispositivo presenta una base di ricarica a quattro pin che potrebbe far storcere il naso ad alcuni fan e che, stando alle segnalazioni, creerebbe anche alcuni problemi all'orologio.

Stando a quanto riporta GizmoChina sulla base delle segnalazioni di diversi utenti Reddit, infatti, alcuni Pixel Watch 2 non sarebbero in grado di ricaricarsi una volta connessi alla corrente elettrica. Il problema ha iniziato a manifestarsi subito dopo il lancio di Google Pixel Watch 2, ma solo di recente le segnalazioni sono aumentate al punto da spingere Google a considerare attentamente la situazione.

Mentre alcuni utenti hanno spiegato di non essere certi della fonte del problema (che potrebbe essere lo smartwatch o il suo cavo di ricarica), altri hanno dichiarato di aver eseguito dei test con più caricatori, che hanno confermato che il guasto riguarderebbe proprio il Pixel Watch 2 stesso, e non il suo cavo di ricarica. Per il momento, però, non è chiaro se il malfunzionamento sia a livello software o a quello hardware.

Al contempo, sembra che il problema affligga solo un ridotto numero di Pixel Watch 2, dal momento che un utente Reddit è riuscito a richiedere la sostituzione del suo smartwatch a Google e ha riportato che il modello sostitutivo funzionava perfettamente. Pare però che il programma di sostituzione delle unità "difettose" non sia ancora stato attivato in tutto il mondo.

Nelle scorse ore, comunque Google ha pubblicato una pagina di supporto per il problema, intitolata "Sistema un Pixel Watch che non si ricarica". Non è chiaro se i sei passaggi proposti da Big G, che vanno dalla verifica dell'integrità del connettore di ricarica all'aggiornamento del firmware di Pixel Watch, fino alla disattivazione della feature Battery Defender, funzioni per tutti gli utenti.