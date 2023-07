È già tempo di Pixel Watch 2: altro che rumor, in rete tutte le watch face!

Se ormai Google Pixel 8 non ha più segreti, lo stesso non si può dire per la seconda generazione di smartwatch di Mountain View, di cui di fatto non si era ancora mai parlato. A confermarne l'esistenza sono stati i ragazzi di Android Authority, con un'indiscrezione decisamente poco convenzionale!

Pixel Watch 2 dovrebbe avere una ricca serie di watch face ufficiali, tanto da richiedere una categorizzazione. Ci saranno quindi quattro serie di quadranti, ovvero Accessible, Arc, Bold Digital e Analog Bold.

La serie Accessible guarderà agli utenti alla ricerca di un quadrante chiaramente leggibile e semplice da interpretare, minimalistico e con pochi fattori di confondimento. Le sue watch face saranno quattro: Just Time, Circular, Linear e Stacked Time.

I quadranti Arc saranno analogici ma profondamente personalizzabili, partendo da una base comune e scegliendo, un livello alla volta, cosa mostrare, in che colore e con quale aspetto, a partire dal fondo e dalla ghiera, fino ad arrivare alle lancette.

Il sottogruppo Bold Digital offre esattamente ciò che dice, ovvero una serie di quadranti semplici con numeri in grassetto. Ce ne sono due, cioè Just Time, con solo l'orario, e Radial, che dispone lungo la circonferenza anche altri contatori a scelta.

Analog Bold, infine, offre una serie di quadranti con numeri ben leggibili e chiaramente in grassetto, il tutto però su concept analogico.

Nel frattempo, ricordiamo che c'è grande attesa per il nuovo WatchOS 4, già arrivato su Galaxy Watch6 ma curiosamente non su Pixel Watch.