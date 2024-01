Pixel Watch 3 in arrivo nel 2024 in due dimensioni diverse: Google raddoppia?

Sono passati due anni dal lancio del primo Google Pixel Watch. La linea di smartwatch targati Google non ha ancora fatto breccia nel cuore degli appassionati, ma è possibile che Pixel Watch 3 sarà il dispositivo giusto per riservare a Big G uno spazio di primo piano nel settore degli orologi intelligenti.

Secondo il portale 9to5Google, il colosso di Mountain View risolverà una delle criticità più sentite da parte della fanbase con la terza iterazione del suo smartwatch. In particole, Pixel Watch 3 arriverà con due casse diverse, di cui una delle dimensioni identiche a quelle di Pixel Watch 2, pari a 41 mm (se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Google Pixel Watch 2) e una decisamente più grande, con un diametro pari a 46 o 47 mm.

Ciò dovrebbe risolvere una mancanza di peso dei Google Pixel Watch delle prime due generazioni, che, mancando di più dimensioni per la cassa, hanno faticato a reggere il confronto con la concorrenza degli Apple Watch e, soprattutto, dei Galaxy Watch di Samsung. Inoltre, una cassa più grande dovrebbe permettere a Big G di implementare uno schermo di dimensioni più ampie rispetto a quello dello smartwatch current-gen.

Insieme alla nuova cassa, Google rilascerà anche dei cinturini da 22 millimetri di larghezza, che si affiancheranno a quelli da 20 millimetri di Pixel Watch e Pixel Watch 2. Infine, 9to5Google riporta che il colosso di Mountain View risolverà anche un altro problema piuttosto sentito dalla sua community, ovvero quello delle dimensioni dei bordi attorno al display dello smartwatch, che saranno ridotti rispetto a Pixel Watch 2.

A fronte di questi miglioramenti, però, non resta che sperare che la durata della batteria di Pixel Watch 3 non si riduca a causa dello schermo di dimensioni più generose. Ne sapremo certamente di più nei prossimi mesi: d'altro canto, il lancio del device dovrebbe avvenire in autunno, insieme a quello di Google Pixel 9 e 9 Pro.