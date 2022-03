Pixel Watch avrà un''interfaccia cutanea': Google al lavoro sulla feature esclusiva

Dopo il leak di colori e storage di Pixel Watch, pare che sia emersa online un'altra interessante feature del primo smartwatch di Google. A quanto pare, infatti, Pixel Watch dovrebbe avere delle funzioni esclusive realizzate da Big G e inserite in WearOS, tra le quali figura una futuristica "interfaccia cutanea".

La feature è stata scoperta dal portale olandese LetsGoDigital, che l'ha reperita in un brevetto depositato da Google nel 2020 presso la World Intellectual Property Organization, o WIPO, dal titolo di "Skin interface for Wearables: Sensor fusion to improve signal quality", o "Interfacce cutanee per dispositivi indossabili: fusione di sensori per il miglioramento della qualità del segnale".

Utilizzando la tecnologia brevettata da Google, gli utenti potrebbero utilizzare dei comandi gestuali sul polso o sul braccio per controllare alcune funzioni dell'orologio: da qui deriva il nome di "interfaccia cutanea", poiché l'utente potrà scorrere o picchiettare direttamente sulla pelle delle aree del braccio e della mano vicine all'orologio perché i suoi gesti vengano riconosciuti dall'orologio.

LetsGoDigital specula che la stessa tecnologia possa anche essere utilizzata sulle Earbuds Pixel Buds, che sarebbero in dirittura d'arrivo dopo che Google ha rilevato diverse startup e aziende specializzate nel comparto audio. Le cuffie, infatti, potrebbero essere controllate con degli input gestuali sull'orecchio.

Ad ogni modo, se ad un colpo d'occhio l'interfaccia cutanea può sembrare quasi "futuristica" per uno smartwatch, PhoneArena ricorda che anche Huawei ha lavorato ad un sistema simile nel 2018 per i propri smartwatch. Probabilmente, se la funzione dovesse essere veramente implementata sui Pixel Watch, Google la presenterà nel corso delle conferenze per gli sviluppatori dell'I/O di maggio.