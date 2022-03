Pixel Watch, forse è la volta buona: online memoria e colorazioni dello smartwatch

Mentre la presunta data di lancio di Google Pixel Watch si avvicina, iniziano ad emergere nuovi dettagli tecnici sul primo smartwatch di Google. Oggi, in particolare, è trapelato che Pixel Watch e Pixel 6A sono stati certificati negli Stati Uniti e che il codename dell'orologio smart sarebbe "Rohan".

Si tratta in entrambi i casi di informazioni riportate da Android Police, che ha aggiunto anche alcuni dettagli sulla scheda tecnica del device. Nello specifico, pare che Pixel Watch sarà disponibile in Grigio, Nero e Oro, con l'unico taglio di memoria da 32 GB, pari a quello di Apple Watch e doppio rispetto a quello di Samsung Galaxy Watch 4.

Stando a quanto è emerso da alcune immagini della campagna marketing del device leakate a dicembre, Pixel Watch avrà un design tondo e privo di bordi per il quadrante, mentre degli insider hanno confermato che WearOS 3 avrà feature esclusive per Pixel Watch, al pari di quelle contenute da Android sugli smartphone Pixel di Google.

Non sono invece ancora trapelati i prezzi di Pixel Watch, sui quali dunque non possiamo nemmeno fare previsioni di massima, dal momento che non sappiamo neppure quali sensori biometrici monterà il device e quale sarà la dimensione della sua cassa.

Vi invitiamo comunque a prendere i rumor sull'esistenza di Pixel Watch con le pinze: già nel 2019 era convinzione comune che Google avrebbe lanciato uno smartwatch, sempre denominato Pixel Watch, la cui uscita è stata posticipata indefinitamente a poche settimane dalla presentazione ufficiale. Intanto, Pixel Watch dovrebbe arrivare a maggio, ma possiamo aspettarci che nuove informazioni sullo smartwatch emergano nelle prossime settimane.