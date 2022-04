Pixel Watch è davvero a un passo: Google richiede la registrazione del marchio

Dopo aver avuto ulteriore conferma del design di Google Pixel Watch, si aggiunge un altro tassello nel percorso che condurrà, si spera presto, al lancio del primo wearable di riferimento con Wear OS.

La sua storia è stata lunga e travagliata, tra conferme e smentite, ma ormai non si tratta più soltanto di rumor. Infatti, oltre alla moltitudine di render apparsi in rete, Google avrebbe depositato la richiesta per la registrazione del trademark per il suo primo smartwatch che, senza troppe sorprese, si dovrebbe chiamare Pixel Watch.

Nella domanda è possibile leggere che "il marchio registrato PIXEL WATCH avrà lo scopo di coprire le categorie: smartwatch; custodie per smartwatch, indossabili a forma di smartwatch; cinturini per smartwatch". Insomma, sembra proprio che il colosso di Mountain View abbia ormai le idee chiare in merito al suo primo orologio smart, che dovrebbe essere dotato, tra le altre cose, anche dell'integrazione con le tecnologie FitBit.

La richiesta presentata da Google è datata 22 aprile 2022 e, a oggi, sembrerebbe essere stata accolta dall'USPTO (United States Patent and Trademark Office) in termini di requisiti tecnici, ma non è stata ancora vagliata per l'approvazione definitiva.

Nel frattempo, sempre rimanendo in casa Google, ricordiamo che anche FitBit è al lavoro su 3 smartwatch, sebbene non vi sia ancora l'assoluta certezza sul possibile utilizzo di Wear OS a bordo di questi modelli inediti.