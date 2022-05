Pixel Watch meglio degli smartwatch Apple e Samsung: avrà una batteria enorme

Negli scorsi giorni abbiamo scoperto che Google Pixel Watch avrà un costo molto elevato, pari a quello di Apple Watch o del Galaxy Watch di Serie 4. Per il momento, però, non conosciamo ancora le specifiche tecniche dello smartwatch Google, che potrebbero giustificare un prezzo intorno ai 400 Dollari.

Oggi, però, il portale 9to5Google riporta quelle che sembrano essere le specifiche tecniche parziali di Pixel Watch, la cui release dovrebbe ormai essere dietro l'angolo, visto che una sua presentazione durante il Google I/O 2022 sembra essere estremamente probabile. Per iniziare, il sito web relativo al mondo del colosso di Mountain View spiega che Pixel Watch avrà una batteria da 300 mAh.

Inoltre, pare che lo smartwatch sarà venduto anche in versione Cellular, e che dunque vi saranno due varianti in commercio del device, almeno per quanto riguarda gli standard di connettività supportati. Rimane ancora in dubbio l'esistenza di Google Pixel Watch Fit, che avrebbe dovuto rappresentare la seconda versione dell'orologio ma di cui 9to5Google non fa menzione.

Inoltre, ancora non sappiamo per certo quali saranno le dimensioni della cassa di Pixel Watch, né se lo smartwatch sarà disponibile con più varianti di cassa, in modo da accontentare fasce di pubblico diverse. L'altra grande incognita che nemmeno 9to5Google è riuscito a risolvere è quella relativa al chipset di Google Pixel Watch, al quale starebbe lavorando al momento anche Samsung.

Le possibilità sul tavolo, in questo caso, sono tre: la prima è un chip Google Tensor dedicato; la seconda è quella di un chip Exynos, rumoreggiato a più riprese negli scorsi giorni; la terza, invece, è quella di un chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100 o 4100 Plus.

Stando alle dimensioni della batteria, comunque, Pixel Watch dovrebbe avere un vantaggio netto piuttosto significativo rispetto alla concorrenza: come fa notare The Verge, infatti, la capacità della batteria di Apple Watch Series 7 si ferma a 284 mAh, mentre quella di Galaxy Watch 4 non supera i 250 mAh.