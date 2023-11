Pizza gratis e scrocconi del Web? Il glitch dei coupon di Domino's è virale

In un mondo del Web in cui gli scrocconi sono ovunque, mettere in atto delle iniziative promozionali in cui si offre pizza gratis può essere un business rischioso. Ce lo ricorda quanto accaduto negli ultimi giorni alla nota catena di pizzerie statunitense Domino's.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, nella settimana iniziata il 6 novembre 2023 e ormai in fase di conclusione si è sparsa sul Web la voce del fatto che un glitch del sistema di riscatto dei coupon di Domino's permetteva di fatto di riutilizzare "all'infinito" il codice. Volendola vedere in modo fantasioso, sicuramente le Tartarughe Ninja la riterrebbero una buona promozione.

Nel mondo reale, però, dei coupon per la pizza gratis riutilizzabili gratuitamente non posso che causare caos. È Kotaku a raccontare infatti quanto quella che doveva essere semplicemente una promozione per garantire una pizza gratuita ai clienti idonei si sia trasformata in un incubo per i dipendenti di Domino's. Per intenderci, a quanto pare alcuni manager hanno dovuto avvertire questi ultimi di annullare al più presto tutti gli ordini per le "pizze di emergenza gratuite", non appena questi apparivano a schermo.

Mentre nelle pizzerie dai manager "più rapidi" si correva ad annullare gli ordini, in altri contesti l'iniziativa "Emergency Pizza" consentiva di far uscire persone con pizze su pizze gratuite. Com'è stato possibile? Di base la promozione garantiva un codice per una pizza gratuita a chi ne aveva prima ordinata un'altra idonea. Teoricamente il codice avrebbe dovuto funzionare solamente una volta, ma un glitch del sistema di Domino's in realtà lo rendeva riutilizzabile "all'infinito".

Ecco dunque che sui social si è scatenata la condivisione dei codici, dato che ne bastava uno per poter accedere alla pizza gratuita. Un tweet di Wario64 risalente al 10 novembre 2023 e contenente un codice di questo tipo ha più di 1,2 milioni di visualizzazioni al momento in cui scriviamo.

Le segnalazioni fanno riferimento a persone che avrebbero tentato di ordinare anche 30 pizze gratuite alla volta, mentre alcuni video su TikTok non mancano di mostrare persone in fila per cercare di ottenere le tanto agognate pizze. Ovviamente, i racconti dei dipendenti si sprecano e tra questi c'è anche chi afferma di aver "regalato" oltre 70 pizze prima che il glitch venisse risolto. Insomma, il "caos della pizza" non è di certo passato inosservato.