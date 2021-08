Pizza Hut è al lavoro su un'IA che suggerisce le pizze in base al tempo

Nella Los Angeles del 2032, Pizza Hut dovrebbe divenire l'ultimo baluardo della ristorazione ancora in attività. Questo perlomeno secondo le previsioni di Demolition Man. Una gravosa responsabilità, certo. Per questo, la nota catena sta iniziando a fare le prove generali per il futuro.

Siamo tornati nel mondo reale, fuori dallo schermo, e Pizza Hut sta davvero lavorando su un curioso progetto che coinvolge l'Intelligenza Artificiale.

La nuova frontiera della ristorazione, per la nota catena di pizzerie, risiede nella possibilità di suggerire le pizze presenti in Menu in base alle condizioni metereologiche. Un interessante progetto commerciale, raccontato sulle pagine di VentureBeat da Tristan Burns, Responsabile Globale di Pizza Hut per il marketing strategico.

La piattaforma che verrà utilizzata si chiama Kvantum, che avrà dunque l'arduo compito di analizzare i clienti e le informazioni che riuscirà a carpire verranno coniugate anche con fattori ambientali, come appunto le condizioni meteo.

Un'idea decisamente fuori dagli schemi, ma del resto stiamo parlando di un gigante dell'innovazione tecnologica nel campo della ristorazione. Ricordiamo, infatti, che Pizza Hut fu il primo esercizio commerciale a vendere qualcosa online, nel 1994.

L'IA è ormai il fulcro del progresso tecnologico. Di recente abbiamo scoperto una curiosità che ci riporta dritti nell'universo di Minority Report. Anche il Pentagono sarebbe infatti al lavoro sulla sua rete neurale in grado di prevedere gli eventi.