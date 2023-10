Ecco a voi i 'pizzly', gli orsi ibridi che conquisteranno l'Artico

Nell'Artico, una nuova figura emerge dalle nevi: il "pizzly", un ibrido sorprendente nato dall'unione tra l'orso polare e il grizzly. Questi orsi, noti anche come "grolar", sono il prodotto diretto dei cambiamenti climatici che stanno alterando gli habitat tradizionali di questi maestosi mammiferi.

Sebbene la loro esistenza fosse stata a lungo oggetto di speculazione, fu solo nel 2006 che la scienza confermò la loro presenza attraverso analisi del DNA su un esemplare abbattuto in Canada. Questi ibridi non sono frutto di un singolo incontro casuale: ricerche hanno documentato l'esistenza di orsi di seconda generazione, ovvero prole di orsi polari e grizzly.

Cosa spinge queste due specie, storicamente separate, a incrociarsi? La risposta potrebbe risiedere nei mutamenti climatici. Gli orsi polari, a causa del rapido scioglimento dei ghiacci, sono costretti a spostarsi sempre più a sud, mentre i grizzly, spinti da temperature più miti, si avventurano verso nord. Questo sovrapporsi di territori, una volta distinti, sta portando a incontri sempre più frequenti tra le due specie (come questo cucciolo di cane e di volpe).

E sebbene in molti casi questi incontri si traducano in competizione e aggressività, in alcuni rari momenti, nasce un legame di natura completamente diversa. Gloria Dickie, giornalista ambientale, sottolinea come questo fenomeno sia un campanello d'allarme: l'Artico sta cambiando, e non necessariamente in meglio.

La grande preoccupazione è che, se questo trend dovesse continuare, gli orsi polari potrebbero essere gradualmente assorbiti dalla popolazione dei grizzly, portando potenzialmente alla loro estinzione (c'è chi dice entro la fine del secolo).