Questa placca dell'Età del Bronzo è la più antica mappa europea trovata finora

Nelle ultime ore si sta parlando di una misteriosa placca, risalente alla prima età del Bronzo, grazie ad una sua recente ricostruzione in 3D. Gli esperti si sono interessati ad essa, perché si è rivelata la più antica mappa europea scoperta sino ad adesso. E' probabile che sia antica quanto il Disco di Nebra e le sue indicazioni cosmologiche.

La scoperta di questo reperto non è recente. La prima volta che vide la luce del sole fu nel 1900, durante una spedizione di scavi condotta nel sito preistorico di Finistère, nella regione della Bretagna (Francia).

Essendo stata trovata in frantumi, la lastra venne restaurata e reinserita nelle mura in pietra del cimitero della città di Saint-Bélec, assumendo, quindi il nome di "Placca di Saint-Bélec".

Successivamente, nel 1924, il Museo delle Antichità Nazionali l'acquistò per esibirla nelle proprie vetrine. Tuttavia, forse per il mancato interesse nei suoi confronti, il suo destino fu un altro: il reperto venne conservato nei polverosi archivi del museo, venendo, quindi, nascosto per ben 90 anni.

Solo nel 2014 la lastra verrà recuperata e studiata nei minimi particolari da un gruppo di ricerca multi-disciplinare finanziato dall'INRAP, cioè l'Istituto nazionale francese per la prevenzione della ricerca archeologica, l'Università di Bournemouth e l'Università francese della Bretagna occidentale (la UBO).

Grazie alle tecnologie della nuova era, gli esperti sono riusciti a riportare la topografia presentata sulla placca in un piano tridimensionale, al fine di poter osservare come nella preistoria i nostri antenati erano soliti tracciare le mappe.

Sulla base dei motivi e delle linee ricostruite, è stato facile individuare quelli che dovevano essere alcuni luoghi che caratterizzavano, tra il 2150 e il 1600 a.C., l'odierno paesino di Saint-Bélec, per esempio la valle dove scorre parte del fiume Odet.

E' probabile che gli antichi uomini abbiano riportato sulla placca un'area che si aggirava tra i 21 e i 30 km, tutta concentrata intorno alle principali diramazioni dei corsi d'acqua. Un simbolo particolare, diverso dagli altri, ha suggerito che vi fosse anche qualcosa di importante -forse un villaggio- al centro di tre sorgenti principali, compresa quella del fiume Odet.

Gli storici suppongono che colui che creò questa mappa deve aver vissuto all'interno di una realtà politica molto gerarchizzata, il cui apice desiderava avere un controllo sempre più ampio sui suoi domini. Per farlo, ovviamente, aveva bisogno di qualcosa che gli facesse vedere dove fossero e come amministrarli.

Il fatto che la lastra sia stata sepolta e frammentata è indice della volontà dell'élite dell'epoca di cancellare, in maniera simbolica, il passato della società in cui avevano vissuto fino a quel momento.

