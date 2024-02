Questa zona sotto l'Oceano Pacifico si sta comportando in modo molto strano

La teoria delle placche tettoniche è stata probabilmente uno dei progressi scientifici più importanti che la geologia è riuscita a fornire alla nostra società, poiché ci consente di spiegare complessi fenomeni come la deriva dei continenti, i terremoti e le eruzioni.

Questa teoria tuttavia non è perfetta. Essendo stata formulata correttamente per la prima volta poco più di 100 anni fa, ha bisogno di continui aggiornamenti e di essere rivista, per considerare alcuni particolari fenomeni imprevisti e conoscere meglio il nostro pianeta.

Ancora oggi gli scienziati scoprono qualcosa che non avevano previsto e una delle ultime ricerche più importanti rischia di far riconsiderare completamente le conoscenze acquisite fino ad oggi.

Un nuovo studio, pubblicato su Geophysical Research Letters, ha esaminato quattro grossi altipiani che emergono dalla placca tettonica dell’Oceano Pacifico occidentale, scoprendo che - a differenza da quanto era stato ribadito per anni - queste aree non sono formate da degli strati rigidi di roccia ma da punti deboli della crosta, che vengono deformati lontano dal bordo esterno della placca, dove avvengono i fenomeni di subduzione.

Questo ha sconvolto i geologi, abituati a pensare che lontani dai bordi della placca e dai punti caldi (vulcani), la crosta terrestre non potesse subire processi di alterazione così importanti. Per capire quindi questo fenomeno, gli scienziati hanno raccolto gli unici dati esistenti sugli altipiani oceanici del Pacifico, chiamati corrispettivamente Shatsky Rise, Hess Rise, situati fra il Giappone e le Hawaii, Ontong Java, che si trova a nord dell'isole Salomone, e Manihiki, vicino Tonga.

Per quanto fosse ritenuto impossibile, ognuno di questi altipiani presenta caratteristiche simili alle zone della crosta che vengono subdotte sotto le placche vicine, un fenomeno che ha portato negli anni alla formazione di numerosi vulcani e all'intera formazione della catena delle Ande. Nel corso di milioni di anni, queste strutture si sono tra l'altro anche assottigliate notevolmente, sul lato più vicino della fossa in cui sprofondano sotto il resto della placca tettonica del Pacifico.

Secondo gli scienziati, questo è un momento storico importante, perché questa scoperta permette ai geologi di far progredire ulteriormente la teoria delle placche tettoniche, in una maniera imprevista e entusiasmante. Molte sono tuttavia le difficoltà a cui vanno incontro. Tutti gli altopiani pacifici descritti sopra si trovano a centinaia di chilometri lontani dalla costa e sono molto difficili da raggiungere, perché sommersi dall'oceano.

Altri studi precedenti avevano anche notato come sotto il Pacifico esistessero le tracce di alcune placche tettoniche sconosciute. Una scoperta che rende ancora più imprevedibile difficile immaginare quali saranno i prossimi passi della ricerca.