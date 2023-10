Quante placche tettoniche ha la Terra? La risposta non è semplice

Miliardi di anni fa, la superficie terrestre era un mare di roccia fusa. Con il passare del tempo, questa lava bollente si è raffreddata, formando una crosta rocciosa continua. Questa crosta, composta da minerali di varia densità, ha dato origine alle placche tettoniche che oggi coprono la superficie del nostro pianeta.

Ma quante sono esattamente queste placche? La risposta potrebbe sorprendervi: varia da una dozzina a quasi cento, a seconda di come le si consideri. La maggior parte degli geologi concorda sul fatto che ci siano tra le 12 e le 14 placche "primarie" che coprono la maggior parte della superficie terrestre.

Queste placche, tra cui quella del Pacifico e quella Nordamericana, sono le più estese e coprono milioni di chilometri quadrati. Ovviamente la storia non finisce qui. Oltre a queste principali, esistono anche le microplacche, frammenti più piccoli che si formano lungo i confini di queste spaccature.

Alcuni scienziati stimano che ce ne siano circa 57 sulla Terra, anche se spesso non vengono incluse nelle mappe mondiali. Questa discrepanza riflette alcune incertezze su come si formano. Mentre gli scienziati cercano di decifrare questo puzzle dinamico, le placche in movimento della Terra continuano a creare scenari affascinanti, modellando il nostro pianeta in modi che potremmo solo immaginare.

Sotto i nostri piedi, nel frattempo, sembra nascondersi una placca tettonica sconosciuta: quella che gli scienziati hanno chiamato "Resurrection".