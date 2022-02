Plagi di NFT mai così numerosi: Cent blocca le vendite, OpenSea cerca una soluzione

Dopo le prime accuse di plagio di NFT riportate da OpenSea appena prima della fine del 2021, pare che ora le truffe e i plagi di token non-fungibili siano molto più comuni, al punto che la piattaforma Cent ha deciso di fermare per il momento tutte le proprie transazioni legate agli NFT per cercare di risolvere il problema.

Se il nome Cent vi dice qualcosa, probabilmente ricorderete l'asta del primo tweet di sempre realizzata nel 2021 dall'ex-CEO di Twitter Jack Dorsey insieme proprio a Cent, che ha donato i quasi tre milioni di Dollari guadagnati in beneficenza. In un'intervista rilasciata lo scorso venerdì, tuttavia, il CEO e cofondatore di Cent Cameron Hejazi ha spiegato che la compagnia ha impedito ogni compravendita di NFT sul proprio marketplace dal 6 febbraio scorso.

La motivazione di una mossa così drastica è che Cent desidera risolvere il problema dei plagi e delle vendite di token "finti" prima di permettere nuovamente ai suoi trader di vendere e acquistare NFT. Al contrario, invece, il marketplace Valuables rimane aperto, visti i sistemi di sicurezza utilizzati per le sue vendite, che si incentrano su tweet-NFT come quello di Dorsey.

In un'intervista a Reuters, Hejazi ha spiegato che "ci sono diverse attività che non dovrebbero verificarsi e che invece stanno avvenendo sul nostro marketplace", riferendosi a frodi di vario genere, prime tra tutte i plagi. Hejazi ha anche detto che la compagnia sta tentanto di bloccare gli account riconducibili a queste truffe, ma che i truffatori si ripresentano nel giro di pochi minuti sul marketplace di Cent con decine di nuovi NFT copiati da altri artisti e pronti per la rivendita.

Di recente, anche OpenSea ha spiegato che l'80% degli NFT creati con il tool di free minting della piattaforma sono plagi, falsi e spam. Nelle scorse ore, OpenSea ha anche tentato di limitare il free minting dei token per tutti gli utenti, imponendo loro di "mintare" solo una parte dei propri token in questo modo, ma la risposta negativa dei creatori di NFT ha fatto desistere OpenSea dall'operazione.

Hejazi ha spiegato a Reuters che quello del plagio è "un problema fondamentale del web 3.0", ed ha aggiunto che Cent si vedrà costretta, in futuro, ad introdurre dei controlli centralizzati per facilitare la riapertura del proprio marketplace di NFT: insomma, pare che, almeno secondo Cent, il futuro degli NFT sarà meno decentralizzato e più controllato.