La plastica sta uccidendo anche i batteri che ci procurano il 10% di ossigeno sulla Terra

L'inquinamento plastico, oltre ad infestare il mare, il vento, la Terra e tutte le sue creature, sembra stia causando anche danni all'ecosistema dei batteri essenziali per la creazione di ossigeno sul nostro pianeta.

Il batterio in questione si chiama prochlorococcus, e genera il 10% dell'ossigeno che noi tutti respiriamo. Secondo una ricerca pubblicata martedì sulla rivista Nature Communications Biology, le sostanze chimiche che si insidiano nell'acqua e che arrivano dai rifiuti di plastica, stanno arrestando la crescita di questi batteri a livello genetico.

Il prochlorococcus è anche un elemento chiave della catena alimentare marina. "Se vogliamo veramente comprendere il pieno impatto dell'inquinamento plastico nell'ambiente marino e trovare i modi per mitigarlo, dobbiamo considerare il suo impatto sui principali gruppi microbici, compresi i microbi fotosintetici" ha dichiarato la biologa della Macquarie University, Sasha Tetu, a capo della ricerca.

Questa osservazione è stata condotta in laboratorio e non direttamente nell'oceano, ma lo scenario è reale. Lisa Moore, un'altra scienziata del progetto, ha dichiarato a The Independent che l'inquinamento potrebbe causare un declino globale delle popolazioni di prochlorococcus nei prossimi decenni. "È possibile che alcuni Prochlorococcus siano già colpiti quando sono in prossimità della plastica".

L'emergenza dell'inquinamento plastico è più reale che mai, sono state trovate microplastiche perfino sulle cime delle montagne. Fortunatamente alcuni scienziati sembrano aver trovato un modo per rendere la plastica riciclabile all'infinito..