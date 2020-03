Quanta plastica viene effettivamente riciclata ogni anno?

Gli Stati Uniti hanno prodotto quasi 35.4 milioni di tonnellate di materiale plastico, secondo l'Environmental Protection Agency. Tutto questo solo nel 2017. Una domanda in questo caso sorge spontanea: quanta di questa plastica viene poi riciclata?

"È improbabile che il riciclaggio dia nuova vita ai contenitori in plastica", afferma John Hocevar, biologo marino di Greenpeace USA. Di tutti i rifiuti prodotti nel 2017, solo l'8.4% alla fine è stato riciclato, sempre secondo l'Environmental Protection Agency. La colpa non è da ricercare nei consumatori, ma il problema è che gli Stati Uniti non hanno le infrastrutture adeguate.

"Nella maggior parte del paese, la maggior parte dei tipi di plastica non è riciclabile", afferma Hocevar a Live Science. Un recente rapporto pubblicato da Greenpeace ha esaminato 367 strutture di recupero dei materiali degli Stati Uniti, e hanno scoperto che solo le bottiglie di plastica vengono regolarmente riciclate. Gli altri tipi di plastica, di solito finiscono in una discarica o nell'inceneritore.

Nelle strutture di recupero dei materiali, le materie plastiche vengono ordinate in base a dei numeri che arrivano fino a sette. Questi materiali vengono tagliati, fusi in pellet e venduti ai produttori per il riutilizzo. "Possono essere trasformati in moquette, abbigliamento, imballaggi in plastica e in altri prodotti", afferma Kara Pochiro, dell'Association of Plastic Recyclers, a Live Science. Il riciclaggio diventa più complicato con numeri più alti, chiamati "plastica mista". Questi rifiuti rappresentano circa il 69% di tutta la plastica che utilizziamo, secondo il rapporto di Greenpeace.

In passato, molti impianti di riciclaggio esportavano materie plastiche miste, spesso in Cina. Due anni fa, tuttavia, la Cina ha vietato l'importazione di rifiuti di plastica stranieri. Le strutture di riciclaggio hanno dovuto trovare un nuovo mercato e molte fallirono. Ad esempio, a Los Angeles, gli impianti di riciclaggio non elaborano ancora materie plastiche con un numero superiore a 2. "La risposta davvero semplice è che dobbiamo smettere di produrre così tanta plastica da buttare", dichiara infine Hocevar.