Il Play Store regala 15 giochi, temi ed applicazioni per Android per il weekend

A due giorni dall'ultimo appuntamento, torniamo a parlare dei regali che regolarmente propone ai propri utenti il Google Play Store di Android. Quest'oggi, in occasione del weekend, troviamo in regalo 15 contenuti tra giochi, temi ed applicazioni.

Applicazioni

Keep Screen Awake

Business Calculator Pro

Giochi

Squirrel's Maze (No Ads) - Labyrinth 2D

Battle of Vicksburg 3

Chicken Tournament

Memory Game - Official

Fit Tile

Learn Mandarin - HSK 3 Hero

Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack (Premium)

Truck Rush 3D - Running car racing casual game

AngL

Message Quest — the amazing adventures of Feste

Neo Monsters

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Six - Icon Pack

Cartogram - Live Map Wallpapers & Backgrounds

E' chiaro che il piatto forte è rappresentato dai giochi, tra cui citiamo Learn Mandarin e Neo Monsters, che per i prossimi giorni potranno essere scaricati in maniera totalmente gratuita e consentono di risparmiare, come nel caso del primo citato, fino a 10 Euro.

Non mancano però i pacchetti di personalizzazione come Six, un bundle di icone ispirato alla nuova UI del Nokia 6, caratterizzate da forme circolari ed icone bianche o colorate come nel caso di quella del meteo.

A fianco dei contenuti in regalo, sul Play Store continuano ad essere disponibili tante offerte, ma come sempre per la lista completa vi rimandiamo alla pagina ufficiale di AndroidPolice.