Play Store, svelati i migliori giochi e le migliori app per Android: trionfa Apex Legends!

A solo un mese dal quindicesimo compleanno di Android, il Play Store torna oggi a festeggiare, ma questa volta lo fa per l'elezione delle migliori app e dei migliori giochi del 2022 su Android. Siete curiosi di sapere quali prodotti hanno catturato l'attenzione dei curatori del Play Store?

La pagina "Il meglio del 2022" del Google Play Store raccoglie le "app e i giochi che ci hanno ispirato a riunirci, a partecipare alle community e ad impegnarci per cercare di migliorare. Si tratta del meglio di Google Play del 2022". Stiamo dunque parlando di una serie di app e giochi scelti dagli editor del marketplace di Google, e non delle app più scaricate del 2022 o di quelle preferite dal pubblico.

Partiamo dai videogiochi: in questa categoria, la corona spetta ad Apex Legends Mobile, di Electronic Arts, che secondo i curatori del Play Store "stabilisce un nuovo standard per i battle royrale, con gioco d'armi impeccabile, movimenti fluidi e una grafica di prim'ordine". Impossibile non essere d'accordo: Apex Legends è sicuramente uno dei giochi meglio realizzati tra quelli disponibili per smartphone.

Il gioco più amato dagli utenti è invece Rocket League Sideswipe, mentre il miglior multiplayer spetta a Dislyte. Premio "il meglio in circolazione" per Genshin Impact, mentre due chicche mobile ottengono rispettivamente il premio per la miglior storia e quello per la miglior produzione indie: stiamo parlando di Inua - A Story in Ice and Time e, soprattutto, del bellissimo Dicey Dungeons, di Terry Cavanagh (VVVVVV, Super Hexagon).

Tra le migliori app del 2022 troviamo un'ampia scelta di software diversissimi tra loro: per esempio, in prima posizione possiamo vedere l'Ukulele di Yousician, un tutor musicale per chi desidera imparare a suonare lo strumento musicale hawaiano. Seguono poi Breathwrk, un'app per la meditazione e gli esercizi di respirazione e Dream by WOMBO, che permette di generare vere e proprie opere d'arte tramite l'IA.