Niente playlist collaborative per Apple Music in iOS 17.2: colpa di spam ed abusi

Nella serata di ieri, Apple ha lanciato la release candidate di iOS 17.2, il major update per iOS 17 che dovrebbe arrivare la prossima settimana. Tuttavia, dal changelog ufficiale emergono delle informazioni interessanti, tra cui una che riguarda Apple Music.

Come evidenziato dai colleghi di 9to5Mac, infatti, iOS 17.2 non porterà su Apple Music le playlist collaborative, che erano presenti nella prima versione beta dell’aggiornamento salvo poi essere rimosse dalla beta 4 della scorsa settimana e dalla release candidate, segno che non saranno presento nel pacchetto.

Apple aveva annunciato l’arrivo delle playlist collaborative nel corso della WWDC dello scorso giugno: si tratta di una feature che consente a due o più persone di aggiungere o rimuovere canzoni da una determinata raccolta di canzoni, il che è molto utile soprattutto se si sta preparando una playlist per un party a casa o per altre occasioni.

Nel codice sorgente visualizzato da 9to5Mac sono presenti delle indicazioni che suggeriscono che Apple ha rimosso la funzione a causa di preoccupazioni su possibili abusi e spam. Ciò non vuol dire che non vedranno mai la luce, ma semplicemente che almeno al momento gli sviluppatori hanno preferito non implementarle fin quando non saranno risolti tali problemi. Tra le opzioni sul tavolo c’è anche l’aggiunta di un possibile limite al numero di richieste in sospeso che il proprietario delle playlist può avere.

iOS 17.2 probabilmente sarà disponibile la prossima settimane e sarà l’ultimo aggiornamento dell’anno.