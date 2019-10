PlayStation 5: l'annuncio di Sony può dirci qualcosa sulle gpu AMD Navi con Ray Tracing?

L'annuncio ufficiale della data di uscita di PlayStation 5, pur non essendo del tutto inaspettato, ha creato grande hype nell'ambiente dei videogiocatori. La nuova console Sony verrà lanciata nel periodo natalizio del 2020 e da questo momento inizieranno ad arrivare i dettagli sulle specifiche tecniche della nuova "macchina".

In generale, e ancor più in questa ultima generazione, le console si sono orientate su progetti hardware molto simili a quelli di un PC e anche PS5 favorirà questa continua evoluzione: sappiamo infatti che sarà equipaggiata con un SoC AMD Ryzen custom basato su architettura Zen 2 (di cui potete leggere un approfondimento qui) e con una nuova GPU Navi.

Dal punto di vista hardware la scheda video della prossima PlayStation 5 risulta molto interessante perché potrebbe dirci qualcosa sui piani futuri delle GPU targate AMD. Sony ha confermato che PS5 supporterà il Ray Tracing, funzionalità che al momento non è disponibile sui prodotti consumer AMD, incluse le ultime uscite basate su Navi come Radeon RX 5700XT e Radeon RX 5500. Il CEO di AMD Lisa Su ha già dichiarato le GPU con Ray Tracing sono "in sviluppo avanzato, sia lato hardware che software" anche se al momento "gli utenti non traggono molti benefici da questa feature perché molte parti dell'ecosistema non sono ancora mature".

Insomma, il lancio di PlayStation 5 potrebbe corrispondere all'uscita delle nuove schede video AMD Navi con supporto al Ray Tracing? In attesa di annunci ufficiali, non resta che speculare. Voi che ne pensate?