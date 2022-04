PlayStation 5, GT7 e fibra Vodafone in pacchetto unico: lanciata nuova offerta da oggi

Siete ancora alla ricerca di una PlayStation 5 e non riuscite ad acquistarla presso i rivenditori italiani o online? A questo problema si aggiunge la mancanza di una connessione Internet stabile? Vodafone ha pensato proprio a voi lanciando un pacchetto unico che consente di ottenere fibra, PS5, due controller e Gran Turismo 7.

L’offerta in questione è stata presentata dallo stesso operatore telefonico in TV e su YouTube con una nuova campagna pubblicitaria parte del programma “Vodafone EasyTech”. Per chi non lo sapesse, questa iniziativa firmata Vodafone consente ai consumatori italiani di accedere facilmente alle ultime tecnologie lanciate sul mercato con soluzioni convenienti.

In questo caso specifico si parla della offerta di rete fissa Vodafone V-Max che, all’attivazione, consentirà di accedere non solo alla fibra veloce Vodafone ma anche a una PlayStation 5; anche coloro che sono già clienti dell’operatore e hanno all’attivo un piano V-Max potranno accedere a questa promozione.

Scendendo nel dettaglio, l’offerta fissa da 32,90 Euro al mese include Internet fino a 2.5 Gigabit/s su tecnologia FTTH con modem e chiamate da telefono fisso. A questo prezzo andranno quindi aggiunti 27,99 Euro al mese per 24 mesi necessari all’acquisto della console Sony, due controller DualSense e Gran Turismo 7. Il costo della console sommato alle due periferiche e al videogioco di casa Polyphony Digital sarebbe pari a 647,99 Euro stando ai prezzi di listino attuali, mentre con Vodafone si pagherà un totale di 671,76 Euro. Inoltre, ci sarà un vincolo di permanenza per 24 mesi, salvo disdetta anticipata che costringerebbe il cliente a pagare le rate residue in unica soluzione o nei mesi successivi.

In caso di interesse per questa offerta, consigliamo ai nostri lettori di recarsi presso un punto vendita Vodafone per maggiori informazioni e per l’attivazione, o di visitare la pagina Vodafone dedicata all’offerta V-Max.

A proposito di Vodafone, attenzione alle rimodulazioni in arrivo ad agosto 2022.