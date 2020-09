PlayStation 5, semplificato l'accesso a Netflix, Disney+, Spotify e YouTube?

Rumor e leak su PlayStation 5 si stanno facendo sempre più insistenti, ma questa volta trattiamo una voce di corridoio diversa dal solito, dato che non riguarda le prestazioni in campo videoludico della prossime console di Sony, bensì il suo utilizzo per guardare film e serie TV e ascoltare musica.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Pocket-lint e PushSquare, un portale brasiliano chiamato TecnoBlog sarebbe riuscito a mettere le mani in anteprima su delle informazioni interessanti relative a un accessorio per PlayStation 5, ovvero il telecomando. Ebbene, quest'ultimo disporrebbe ora di quattro tasti che rimandano a specifici servizi di streaming: Disney+, Netflix, Spotify e YouTube.

I pulsanti dedicati alle popolari piattaforme si troverebbero, come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, nella parte inferiore del telecomando, appena sotto ai tasti relativi ai controlli per i contenuti multimediali. Queste informazioni potrebbe essere veritiere, in quanto sul sito ufficiale di PlayStation si può vedere il telecomando con quattro tasti bianchi. Il leak emerso nelle ultime ore sembra dunque svelare "l'arcano". D'altronde, Sony descrive questo accessorio come "Telecomando Media".

Vi ricordiamo che questi accessori saranno disponibili al lancio della console. Insomma, Sony sembra voler strizzare l'occhio agli amanti di film, serie TV e musica con questo telecomando. I leak verranno confermati? Staremo a vedere.