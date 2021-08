PlayStation 5 ed Xbox Series X|S supportano DAZN? Ecco se si può vedere la Serie A

Mancano poco più di due settimane al via ufficiale della nuova Serie A e con essa il debutto ufficiale di DAZN, la piattaforma di Perform che ha acquisito i diritti televisivi perla trasmissione di tutte le 380 partite del campionato per i prossimi tre anni. Continuiamo a discutere dei dispositivi supportati.

Dal momento che siamo su Everyeye, oggi affrontiamo un tema importante: la possibilità di seguire le partite direttamente su PlayStation 5 ed Xbox Series X ed S.

Se vi state chiedendo se l'applicazione di DAZN è compatibile con le console di nuova generazione, la risposta non può che essere si.

Il client infatti è disponibile per un'ampia gamma di console e giochi, tra cui troviamo PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series X ed Xbox Series S. Tramite gli appositi store, infatti, è possibile scaricare il client ufficiale. A quel punto vi basterà semplicemente inserire i dati del vostro abbonamento ed il gioco è fatto: potrete seguire tutte le partite della Serie A, oltre che l'Europa League ed i migliori match di Conference League.

Insomma, se siete appassionati di calcio ed avete un abbonamento a DAZN ed una console tra quelle presenti in lista, non dovrete fare altro che scaricare l'applicazione.

Se volete sapere se è possibile vedere DAZN su satellite tramite parabola, vi rimandiamo al nostro approfondimento.