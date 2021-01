Plex Arcade ufficiale: servizio di retrogaming in streaming con Atari

Dopo aver portato in Italia 80 canali televisivi gratuiti, il servizio di streaming Plex ha ora deciso di strizzare l'occhio ai gamer, più precisamente agli amanti del retrogaming. Il nuovo arrivato si chiama Plex Arcade.

Stando anche a quanto riportato da ArsTechnica e SlashGear, il noto servizio di streaming, conosciuto principalmente per film e serie TV, ha lanciato un piano in abbonamento che permette di accedere a un catalogo di oltre 20 giochi Atari usciti originariamente per cabinati e console. Ovviamente, il tutto è in collaborazione con Atari. I titoli si giocano in streaming: è necessario disporre di un computer. Il server Plex è compatibile sia con Windows che con macOS.

Di seguito il catalogo completo di Plex Arcade al lancio (riportato anche da TechCrunch, potete trovarlo sul portale ufficiale): 3D Tic-Tac-Toe, Adventure, Alien Brigade, Aquaventure, Asteroids, Avalanche, Basketbrawl, Centipede, Combat, Dark Chambers, Desert Falcon, Fatal Run, Food Fight (Charley Chuck's), Gravitar, Haunted House, Human Cannonball, Lunar Battle, Lunar Lander, Major Havoc, Millipede, Missile Command, Motor Psycho, Ninja Golf, Outlaw, Planet Smashers, Radar Lock, Sky Diver, Sky Raider, Solaris e Super Breakout.

Per il resto, il servizio garantisce all'utente la possibilità di aggiungere emulatori e ROM. Stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale di Plex, le piattaforme compatibili sono Arcade, Atari (2600, 5200, 7800), Sega (Genesis, Game Gear, Master System, 32X) e Nintendo (NES, Super NES, N64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance).

Il client di Plex può invece essere utilizzato mediante Amazon Fire TV, Android (mobile), Android TV, Apple TV, iOS, macOS (niente supporto al controller), Plex Web App (solamente browser Chrome o Chromium) e Windows (manca il supporto al controller). Insomma, ci sono varie piattaforme e alcune supportano l'uso del controller.

Il servizio Plex Arcade costa 4,99 dollari al mese, mentre per i già abbonati a Plex Pass il prezzo è pari a 2,49 euro al mese. In ogni caso, è disponibile una prova gratuita di 7 giorni, accessibile mediante il portale ufficiale del servizio. Combinando Plex Arcade con quanto già offerto da Plex, il risultato finale potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente.