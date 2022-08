Plex colpita da un grave furto di dati: chiesto il reset delle password

La popolare piattaforma multimediale Plex ha chiesto agli utenti di cambiare le loro password in via precauzionale dopo aver scoperto che una terza parte aveva ottenuto l’accesso ad uno dei suoi sistemi interni.

In un messaggio inviato agli utenti, Plex ha affermato di aver rilevato delle “attività sospette” su uno dei suoi database lo scorso mercoledì. Un hacker, a quanto pare, è stato in grado di accedere ad “un sottoinsieme limitato di dati” incluse le email, i nomi utente e le password.

Nella mail inviata agli utenti si legge che “ieri abbiamo scoperto attività sospette su uno dei nostri database. Abbiamo immediatamente avviato un’indagine e sembra che una terza parte sia stata in grado di accedere a un sottoinsieme limitato di dati che include e-mail, nomi utente e password crittografate. Anche se tutte le password degli account a cui è stato possibile accedere sono state sottoposte a hash e protette in conformità con le migliori pratiche, per cautela chiediamo a tutti gli account Plex di reimpostare la password. Ti assicuriamo che la carta di credito e altri dati di pagamento non sono affatto memorizzati sui nostri server e non sono stati vulnerabili a questo incidente”.

Plex ha chiesto agli utenti di selezionare il pulsante “esci dai dispositivi connessi dopo la modifica della password” per una questione di sicurezza