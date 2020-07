Plex porta in Italia 80 nuovi canali televisivi gratuiti: ecco come vederli

Altre novità in arrivo dal fronte Plex. Il servizio di streaming televisivo gratuito, infatti, attraverso un lungo post pubblicato sul proprio blog ufficiale ha annunciato l'arrivo di oltre 80 canali gratuiti, che si vanno ad aggiungere a quelli disponibili dallo scorso dicembre anche in Italia.

Plex, nel sottolineare che si tratterà di canali visibili negli oltre 200 paesi in cui è disponibile l'applicazione, ha anche affermato che attraverso questa scelta intende ampliare il più possibile la platea di contenuti e di fasce di utenti a cui rivolgersi.

Ad esempio, troviamo il canale di Reuters, una sorta di Sky TG24 che trasmette telegiornali 24 ore al giorno per restare sempre aggiornati su tutto quanto succede nel mondo. Arriva anche Toon Goggles, un canale dedicato ai più piccoli in cui vengono trasmessi di continuo cartoni animati e contenuti per bambini. Non manca Sports Network, per tutte le informazioni dal mondo dello sport, a cui si aggiunge IGN TV che però è dedicato esclusivamente agli eSports.

La lista completa è disponibile sul blog ufficiale di Plex. Preannunciamo che la maggior parte dei canali è in lingua inglese.

Per tutte le informazioni su come usare ed accedere a Plex, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata pubblicata su queste pagine svariati mesi fa.