Plex sfida Netflix in Italia: migliaia di film e serie TV gratis, ecco come usarlo

Arriva così, in una tranquilla serata di inizio dicembre 2019, la bomba: Plex ha lanciato il suo servizio streaming on-demand in Italia. Quest'ultimo consente di vedere migliaia di film e serie TV in modo totalmente gratuito: l'utente deve semplicemente sorbirsi un po' di pubblicità. Ma andiamo a vedere come utilizzare il servizio.

Ebbene, come potete vedere sul sito ufficiale di Plex, è arrivato nella giornata odierna, ovvero il 4 dicembre 2019, in oltre 200 mercati. I contenuti del catalogo sono dei più disparati e su Plex si possono trovare anche eventi sportivi, notizie e concerti, oltre ovviamente ai film e alle serie TV. Come detto in precedenza, i contenuti multimediali si possono guardare gratis, il servizio genera introiti dalla pubblicità. Chiaramente, gli annunci sono presenti solamente nei "video" visibili on-demand e non nella collezione privata.

C'è da dire che il catalogo italiano sembra essere un po' meno "nutrito" rispetto a quello statunitense. Tenete bene a mente che molti contenuti sono presenti esclusivamente in lingua inglese.

Per accedere al servizio e sfruttare tutte le funzionalità del caso, tutto quello che dovete fare è scaricare l'applicazione ufficiale di Plex, disponibile sia per Android che per iOS, e registrare un account (o accedere con il profilo Google o Facebook). Inoltre, non mancano le versioni per Smart TV, Xbox One, PlayStation 4, Amazon Fire TV, Apple TV, Windows e macOS. Insomma, le piattaforme compatibili sono molte.

Abbiamo provato brevemente il servizio e dobbiamo dire che l'interfaccia ci è sembrata ben fatta e anche tutte le funzionalità, player compreso, non sembrano essere male. L'unica "pecca", che speriamo venga colmata con il tempo, è il catalogo italiano, come descritto in precedenza.