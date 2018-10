Plintron AeroVoyce: chiamate illimitate e circa 60GB al mese a 79 rupie (1 euro) in India

Come accennato in questa news, il mercato italiano degli operatori telefonici vedrà presto l'arrivo di un nuovo concorrente, con Plintron che si farà sotto a partire da marzo 2019. Tuttavia, in pochi sanno quali promozioni offre l'azienda in questione negli altri Paesi, informazione che può risultare utile per capire cosa ci attende.

Chiaramente, ogni mercato fa storia a sé e ci sono parecchie divergenze tra i vari Paesi, anche solamente pensando al contesto culturale ed economico. Per questo motivo, è essenzialmente impossibile capire quali sarebbero i prezzi italiani delle promozioni che Plintron offre all'estero. Discorso diverso, invece, per il contenuto dell'offerta, che potrebbe essere riproposto anche nel nostro Bel Paese.

Fatta questa dovuta premessa, andiamo a vedere le offerte di cui Plintron e il partner AeroVoyce dispongono in India. Potete vederle a questo link, ma le riportiamo qui di seguito.

Chiamate illimitate (verso stesso operatore) + 50 SMS al mese a 39 rupie al mese (0,46 euro)

Chiamate illimitate (verso stesso operatore) + 1GB al giorno + 50 SMS a 49 rupie al mese (0,58 euro)

Chiamate illimitate + 1GB al giorno + 50 SMS a 249 rupie ogni 84 giorni (2,96 euro)

Chiamate illimitate + 2GB al giorno + 50 SMS a 79 rupie al mese (0,94 euro)

Insomma, come vedete, non ha assolutamente senso fare una comparazione in ambito di prezzi, che portati nel mercato italiano diventano chiaramente più alti. Tuttavia, è interessante notare che le offerte in questione offrono una buona quantità di GB, arrivando a circa 60GB al mese per quanto riguarda la promo da 79 rupie. Pensate inoltre che, stando a quanto riportato dai colleghi di MVNONews, inizialmente il costo dell'offerta era addirittura di 49 rupie (0,58 euro al cambio attuale).

Non sappiamo se queste offerte verranno riproposte anche in Italia con i dovuti aggiustamenti, ma il contenuto delle offerte è comunque interessante per capire la politica che l'azienda in questione adotta negli altri Paesi, anche se stiamo parlando dell'India, un mercato molto particolare.

Va detto inoltre che, come riportato dall'Economic Times, Plintron è il partner di AeroVoyce che agisce da MVNE, ovvero offre a quest'ultima le infrastrutture e i servizi. Qui la questione si fa ancora più interessante, visto che Plintron avrà questo ruolo anche in Italia e potrebbe potenzialmente dare vita a una marea di operatori virtuali super low cost, cosa che tra l'altro è già successa proprio in India nel 2015, con circa 70 società, tra cui appunto AeroVoyce, che hanno ottenuto la licenza per operare come MVNO.

Insomma, la situazione degli operatori telefonici in Italia sembra farsi sempre più interessante.