Plintron: tutto sul nuovo operatore telefonico in arrivo a marzo 2019

Il mondo degli operatori telefonici italiani è entrato in subbuglio dopo l'arrivo di iliad, che scombussolato le carte in tavola. In seguito, il lancio dell'operatore virtuale di Vodafone, ho. Mobile, ha contribuito a una serrata "battaglia" all'offerta più vantaggiosa. Ora, però, un nuovo concorrente è pronto a farsi sotto: Plintron.

Infatti, stando a quanto riportato dai soliti colleghi di MVNOnews, l'operatore telefonico di Singapore arriverà in Italia a partire da marzo 2019. Probabilmente il nome Plintron non vi dirà nulla, ma in realtà stiamo parlato di una multinazionale con più di 100 milioni di linee attive solamente in Europa. Insomma, non esattamente gli ultimi arrivati, anzi.

Stando sempre alla succitata fonte, sembra che il Ministero dello Sviluppo Economico abbia già assegnato la licenza a Plintron, che si sarebbe anche aggiudicata il prefisso telefonico 376.0 (blocco da 1 milione di linee) e il Mobile Network Code 54. Il giorno prescelto per l'inizio della portabilità del numero sarebbe il 18 marzo 2019.

Un dettaglio molto importante da tenere a mente è che Plintron sarà un MVNE, e non un semplice operatore virtuale. In parole povere, potrà "concedere" infrastrutture e servizi anche ad altre aziende simili, cosa che già avviene con società come Noverca, che ha come cliente Kena Mobile, ad esempio.

L'indiscrezione che interessa di più ai consumatori, però, è quella secondo la quale Plintron si appoggerà su rete 4G Vodafone offrendo prezzi particolarmente aggressivi. Staremo a vedere.