Plustek svela SmartOffice PL2000 Plus per la digitalizzazione dei documenti

, Azienda leader a livello mondiale nell'ambito delle soluzioni di imaging e per la videosorveglianza, annuncia SmartOffice PL2000 Plus, un flessibile e performante Workgroup Scanner dotato sia di alimentatore ADF da 50 fogli sia piano di lettura fino al formato A4.

Ideale per i gruppi di lavoro che, con un budget ridotto, devono gestire carichi di lavoro impegnativi, questo nuovo scanner Plustek è in grado di soddisfare le esigenze in fatto di digitalizzazione dei documenti di PMI, scuole, ospedali e case di cura, studi legali. Più in generale, SmartOffice PL2000 Plus è una soluzione ottimale per tutte quelle realtà possono avere necessità di trasformare in digitale anche documenti di forma e dimensioni fuori dai comuni standard quali, ad esempio, scontrini, ricevute, coupon, card o manoscritti.

Una serie di pulsanti programmabili offre poi la possibilità di effettuare il salvataggio dei documenti in specifiche cartelle nei formati JPEG, TIFF, PDF e "PDF ricercabile", consentendo di velocizzare e automatizzare le scansioni ripetitive e dando un significativo impulso alla produttività.

Un alimentatore ADF da 80 fogli permette poi la gestione delle scansioni in serie, che possono essere avviate con un semplice tocco e che non necessitano di alcun intervento da parte dell'operatore fino al loro termine, quando tutti i documenti digitalizzati saranno disponibili nella cartella di destinazione prescelta.

Grazie alla presenza del piano di lettura, il nuovo SmartOffice PL2000 Plus si rivela ideale anche per la digitalizzazione di appunti scritti a mano, documenti particolarmente delicati, di forma irregolare, di elevato spessore, card e tessere di qualunque tipo.

In grado di offrire eccellenti prestazioni (20PPM a 200 dpi), SmartOffice PL2000 Plus consente anche di digitalizzare tramite il piano di lettura fino alla risoluzione di ben 1200 dpi e senza necessitare della fase di pre-riscaldamento, caratteristica che impatta positivamente anche sul fronte consumi energetici.

Il nuovo SmartOffice PL2000 Plus sarà in vendita a breve anche in Italia con un prezzo al pubblico di 299 Euro IVA inclusa.